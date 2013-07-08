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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Ди Си Юнайтед
Колорадо - Ди Си Юнайтед: обзор матча 08 июля 2013
Колорадо
08.07.2013, понедельник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Колорадо - Ди Си Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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Колорадо
Ди Си Юнайтед
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
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