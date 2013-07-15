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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Томь (мол)
Амкар (мол) - Томь (мол): обзор матча 15 июля 2013
Амкар (мол)
15.07.2013, понедельник, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 0
Завершен
Томь (мол)
51'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Томь (мол)
Замена
В. Трошев
️️️️
И. Кричмар
90'
+2
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Селихов
90'
Замена
С. Шаюнов
️️️️
М. Смирнов
87'
82'
Замена
Е. Чиняев
️️️️
Е. Константиновский
Замена
В. Переверзев
️️️️
В. Алейников
79'
Замена
П. Новых
️️️️
Э. Гагиты
77'
72'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Погребняк
72'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Москов
58'
Замена
А. Макурин
️️️️
И. Крицкий
56'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
В. Гусев
ГОЛ! 1:0!
Е. Тюкалов
51'
46'
Замена
М. Дюжиков
️️️️
И. Чебану
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
М. Брезнаник
46'
Замена
Б. Идову
️️️️
Н. Пермяков
46'
28'
Желтая карточка
И. Крицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Томь (мол)
25
Илья Чебану
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
70
Евгений Константиновский
ЦЗ
79
Александр Никонов
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
78
Павел Новых
ЦФ
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
3-4-1-1-1
57
Селихов
44
Пермяков
2
Кричмар
25
Смирнов
32
Брезнаник
77
Зуев
38
Алейников
45
Придюк
36
Панцырев
7
Тюкалов
73
Гагиты
4-5-1
25
Чебану
0
Лебедев
70
Константиновский
79
Никонов
54
Букачев
73
Дырдин
68
Крицкий
11
Аксанов
91
Гусев
0
Москов
9
Погребняк
25
Смирнов
14
Шаюнов
14
Шаюнов
25
Смирнов
38
Алейников
57
Переверзев
57
Переверзев
38
Алейников
2
Кричмар
40
Трошев
40
Трошев
2
Кричмар
73
Гагиты
78
Новых
78
Новых
73
Гагиты
32
Брезнаник
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
32
Брезнаник
57
Селихов
32
Коновалов
32
Коновалов
57
Селихов
44
Пермяков
30
Идову
30
Идову
44
Пермяков
0
Москов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
0
Москов
70
Константиновский
69
Чиняев
69
Чиняев
70
Константиновский
25
Чебану
71
Дюжиков
71
Дюжиков
25
Чебану
68
Крицкий
21
Макурин
21
Макурин
68
Крицкий
91
Гусев
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
91
Гусев
9
Погребняк
77
Сасин
77
Сасин
9
Погребняк
Остались в запасе
Амкар (мол)
Томь (мол)
Главный тренер
Константин Парамонов
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
Остались в запасе
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Звезда
Новости команд
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Амкар (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
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2018.04.13 15:58
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2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
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2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
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1
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2017.04.30 12:51
1
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