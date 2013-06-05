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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
КАМАЗ - Носта
КАМАЗ - Носта: обзор матча 05 июня 2013
КАМАЗ
05.06.2013, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 32 тур
2 : 3
Завершен
Носта
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Статистика матча КАМАЗ - Носта
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0
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0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
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3 : 3
10.10.2026
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11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
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1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
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