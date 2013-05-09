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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Мордовия (мол)
Рубин (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 09 мая 2013
Рубин (мол)
09.05.2013, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
5 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
42'
Н. Качарава
45+2'
А. Сикоев
61'
Н. Качарава
90'
Н. Бабаджанов
90+3'
Б. Шавлохов
12'
В. Бармин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Мордовия (мол)
ГОЛ! 5:1!
Б. Шавлохов
90'
+3
90'
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Терентьев
ГОЛ! 4:1!
Н. Бабаджанов
90'
88'
Замена
В. Змеёв
️️️️
И. Крутов
88'
Замена
Е. Трибушинин
️️️️
И. Захаров
Желтая карточка
Б. Шавлохов
84'
Замена
А. Пащенко
️️️️
Д. Бойко
78'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Н. Злобин
73'
67'
Желтая карточка
С. Ширшиков
64'
Замена
С. Ширшиков
️️️️
А. Чубукин
ГОЛ! 3:1!
Н. Качарава
61'
55'
Замена
Т. Султанов
️️️️
Э. Стурки
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
Г. Торе
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Сикоев
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Н. Качарава
42'
Замена
Н. Качарава
️️️️
С. Азмун
36'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Р. Стёпин
36'
Замена
А. Казанский
️️️️
Н. Лобанов
28'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бармин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Мордовия (мол)
97
Евгений Зимин
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
99
Антон Соболев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Рубин (мол)
15
Юрий Литке
ЦЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
Мордовия (мол)
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
52
Тимур Султанов
ЦП
78
Евгений Трибушинин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
4-3-1-2
1
Волкотруб
3
Набиуллин
42
Бойко
4
Кверквелия
44
Злобин
8
Стёпин
57
Лобанов
30
Торе
95
Бабаджанов
70
Сикоев
20
Азмун
3-2-4
97
Зимин
44
Чубукин
21
Орлов
19
Стурки
11
Юсупов
27
Захаров
34
Крутов
55
Бармин
7
Соболев
99
Соболев
30
Торе
65
Шавлохов
65
Шавлохов
30
Торе
42
Бойко
26
Пащенко
26
Пащенко
42
Бойко
44
Злобин
15
Литке
15
Литке
44
Злобин
8
Стёпин
30
Рогачевский
30
Рогачевский
8
Стёпин
57
Лобанов
21
Казанский
21
Казанский
57
Лобанов
20
Азмун
15
Качарава
15
Качарава
20
Азмун
19
Стурки
52
Султанов
52
Султанов
19
Стурки
44
Чубукин
67
Ширшиков
67
Ширшиков
44
Чубукин
27
Захаров
78
Трибушинин
78
Трибушинин
27
Захаров
34
Крутов
43
Змеёв
43
Змеёв
34
Крутов
37
Терентьев
48
Маланьин
48
Маланьин
37
Терентьев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Рубин (мол) - Мордовия (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Шишкин
(Ижевск)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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