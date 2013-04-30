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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 30 апреля 2013
Уфа
30.04.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 2
Завершен
Урал
48'
С. Гогниев
71'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
90'
Замена
С. Помогаев
️️️️
А. Бочков
83'
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Гогниев
Замена
М. Тишкин
️️️️
А. Сквернюк
80'
Желтая карточка
Д. Карлос
72'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
71'
71'
ГОЛ! 0:2!
С. Гогниев
Желтая карточка
П. Аликин
68'
67'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Щаницин
61'
Замена
А. Герк
️️️️
Э. Манучарян
Замена
А. Сквернюк
️️️️
А. Михеев
61'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Васильев
46'
Желтая карточка
А. Михеев
27'
13'
Желтая карточка
А. Бочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
90
Андрей Михеев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Уфа
14
Игорь Степанов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-5-1
16
Барановский
36
Грачев
3
Аликин
88
Киреев
4
Василенко
20
Войдель
6
Виллиам
11
Карлос
17
Васильев
90
Михеев
85
Голубов
3-3-1-1-2
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
16
Вьештица
20
Чухлей
25
Бочков
70
Сафрониди
14
Семакин
13
Щаницин
10
Манучарян
2
Гогниев
Сквернюк
44
Тишкин
44
Тишкин
Сквернюк
90
Михеев
23
Сквернюк
23
Сквернюк
90
Михеев
17
Васильев
9
Маркосов
9
Маркосов
17
Васильев
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
25
Бочков
78
Помогаев
78
Помогаев
25
Бочков
10
Манучарян
8
Герк
8
Герк
10
Манучарян
13
Щаницин
10
Лунгу
10
Лунгу
13
Щаницин
2
Гогниев
22
Кобялко
22
Кобялко
2
Гогниев
Остались в запасе
Уфа
Урал
14
Игорь Степанов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Уфа - Урал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Динамо
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