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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 24 марта 2013
Динамо
24.03.2013, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
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Вчера, 14:29
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12 ноября
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Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
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12 ноября
8
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
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24 сентября
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Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
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Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
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