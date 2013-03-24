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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Экваториальная Гвинея - Кабо-Верде
Экваториальная Гвинея - Кабо-Верде: онлайн-трансляция 24 марта 2013
Экваториальная Гвинея
24.03.2013, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 3 тур
0 : 3
Тех. поражение
Кабо-Верде
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Статистика матча Экваториальная Гвинея - Кабо-Верде
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0
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0
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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