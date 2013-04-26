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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 26 апреля 2013
Ахмат (мол)
26.04.2013, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
17'
Д. Яшин
71'
Х. Кадыров
45'
Е. Тюкалов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Замена
С. Абдурашидов
️️️️
Б. Усманов
90'
88'
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
А. Панцырев
Замена
М. Янурсаев
️️️️
А. Ахъядов
86'
82'
Замена
С. Матяш
️️️️
П. Шувалов
81'
Желтая карточка
П. Шувалов
80'
Замена
Э. Гагиты
️️️️
В. Гаглоев
Вторая желтая
Х. Кадыров
72'
ГОЛ! 2:1!
Х. Кадыров
71'
Замена
С. Барзукаев
️️️️
М. Тагилов
61'
Желтая карточка
Х. Кадыров
58'
Замена
М. Адаев
️️️️
Р. Мутошвили
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Тюкалов
Желтая карточка
Ш. Тагиров
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Яшин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Павел Шувалов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
94
Салах Барзукаев
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
94
Антон Сметанин
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-5-2
27
Асаев
97
Тагиров
88
Яшин
4
Тагилов
73
Мутошвили
61
Боршаев
84
Власов
19
Иванов
20
Усманов
33
Ахъядов
10
Кадыров
4-1-3-1-1
57
Селихов
2
Кричмар
44
Пермяков
25
Смирнов
30
Идову
38
Алейников
36
Панцырев
27
Гаглоев
28
Гришин
7
Тюкалов
60
Шувалов
4
Тагилов
94
Барзукаев
94
Барзукаев
4
Тагилов
73
Мутошвили
36
Адаев
36
Адаев
73
Мутошвили
20
Усманов
72
Абдурашидов
72
Абдурашидов
20
Усманов
33
Ахъядов
67
Янурсаев
67
Янурсаев
33
Ахъядов
36
Панцырев
77
Зуев
77
Зуев
36
Панцырев
36
Панцырев
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
36
Панцырев
27
Гаглоев
73
Гагиты
73
Гагиты
27
Гаглоев
60
Шувалов
10
Матяш
10
Матяш
60
Шувалов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
94
Антон Сметанин
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
94
Антон Сметанин
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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