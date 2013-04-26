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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Мордовия (мол)
Динамо (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 26 апреля 2013
Динамо (мол)
26.04.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
4 : 3
Завершен
Мордовия (мол)
48'
А. Каташевский
50'
И. Семшов
83'
В. Рыков
87'
Н. Сергеев
16'
В. Бармин (П)
65'
А. Соболев
69'
Д. Соболев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Мордовия (мол)
Желтая карточка
А. Иванов
88'
Замена
И. Хохлов
️️️️
Д. Власов
87'
ГОЛ! 4:3!
Н. Сергеев
87'
ГОЛ! 3:3!
В. Рыков
83'
Замена
В. Дмитриев
️️️️
В. Сарамутин
82'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Д. Колодин
78'
Желтая карточка
Д. Колодин
69'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Соболев
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Каташевский
67'
65'
ГОЛ! 2:2!
А. Соболев
56'
Замена
Э. Стурки
️️️️
Т. Султанов
ГОЛ! 2:1!
И. Семшов
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Каташевский
48'
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Катрич
46'
Желтая карточка
Г. Морозов
40'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бармин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
58
Дмитрий Власов
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Мордовия (мол)
97
Евгений Зимин
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
52
Тимур Султанов
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
77
Игорь Хохлов
ЦП
73
Владимир Дмитриев
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
78
Евгений Трибушинин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
4-5-1
39
Фролов
18
Морозов
44
Рыков
8
Колодин
5
Евсеев
27
Сарамутин
18
Каташевский
35
Ильин
20
Семшов
58
Власов
77
Катрич
3-2-5
97
Зимин
37
Терентьев
21
Орлов
44
Чубукин
11
Юсупов
27
Захаров
7
Соболев
52
Султанов
55
Бармин
34
Крутов
99
Соболев
58
Власов
77
Хохлов
77
Хохлов
58
Власов
8
Колодин
5
Сергеев
5
Сергеев
8
Колодин
27
Сарамутин
73
Дмитриев
73
Дмитриев
27
Сарамутин
77
Катрич
14
Моргунов
14
Моргунов
77
Катрич
18
Каташевский
11
Стародуб
11
Стародуб
18
Каташевский
52
Султанов
19
Стурки
19
Стурки
52
Султанов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Мордовия (мол)
67
Александр Юдин
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
78
Евгений Трибушинин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
67
Александр Юдин
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
71
Ален Аскеров
ЦП
78
Евгений Трибушинин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Динамо (мол) - Мордовия (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Новые Химки
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