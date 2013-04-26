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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Ганновер-96
Гройтер Фюрт - Ганновер-96: обзор матча 26 апреля 2013
Гройтер Фюрт
26.04.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Ганновер-96
41'
Н. Джурдич
83'
Н. Джурдич
35'
М. Абделлауе
71'
А. Хоффманн
87'
С. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Ганновер-96
88'
Замена
М. Эггиманн
️️️️
М. Шмидебах
87'
ГОЛ! 2:3!
С. Пинту
Пас отдал
М. Диуф
83'
Желтая карточка
К. Хагги
ГОЛ! 2:2!
Н. Джурдич
Пас отдал
Й. Гайс
83'
79'
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Абделлауе
Замена
К. Нете
️️️️
Ш. Фюрстнер
79'
78'
Желтая карточка
А. Хоффманн
74'
Желтая карточка
М. Шмидебах
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Хоффманн
Пас отдал
К. Рауш
69'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Д. Я Конан
Замена
Т. Пледль
️️️️
Ю. Пак
66'
Желтая карточка
Э. Приб
49'
48'
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Л. Собич
45'
ГОЛ! 1:1!
Н. Джурдич
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
Д. Я Конан
11'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
33
Илир Аземи
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-5-1
1
Хесль
21
Баба
3
Маврай
3
Собич
7
Нехриг
8
Фюрстнер
7
Приб
30
Гайс
30
Клаус
46
Пак
28
Джурдич
4-3-3
20
Цилер
2
Сакаи
5
Хагги
15
Поконьоли
4
Хоффманн
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
11
Конан
25
Абделлауе
92
Диуф
8
Фюрстнер
9
Нете
9
Нете
8
Фюрстнер
3
Собич
19
Кляйне
19
Кляйне
3
Собич
46
Пак
18
Пледль
18
Пледль
46
Пак
24
Шмидебах
5
Эггиманн
5
Эггиманн
24
Шмидебах
25
Абделлауе
23
Шахед
23
Шахед
25
Абделлауе
11
Конан
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
11
Конан
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Ганновер-96
33
Илир Аземи
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
14
Маркус Миллер
ВР
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Илир Аземи
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Гройтер Фюрт - Ганновер-96
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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