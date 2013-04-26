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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Осасуна
Райо Вальекано - Осасуна: обзор матча 26 апреля 2013
Райо Вальекано
26.04.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Осасуна
7'
А. Делибашич
57'
Пити
8'
Р. Лоэ
13'
А. Аррибас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Осасуна
90'
Желтая карточка
М. Шоджаеи
Желтая карточка
А. Делибашич
87'
Замена
Тито
️️️️
А. Арбилья
80'
74'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Д. Тимор
73'
Желтая карточка
Лоло
64'
Замена
Лоло
️️️️
А. Дамиа
58'
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 2:2!
Пити
Пас отдал
А. Домингес
57'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Гальвез
46'
22'
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Бангура
19'
13'
ГОЛ! 1:2!
А. Аррибас
Пас отдал
Д. Тимор
8'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лоэ
Пас отдал
А. Сехудо
ГОЛ! 1:0!
А. Делибашич
Пас отдал
Л. Бангура
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
24
Давид Тимор
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
10
Роберто Торрес
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-4-2
23
Рубен
20
Касадо
6
Гальвез
21
Фигерас
23
Арбилья
18
Фуэго
10
Пити
10
Трасоррас
10
Домингес
7
Бангура
23
Делибашич
4-3-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
14
Аррибас
19
Нано
24
Лоэ
24
Тимор
33
Сильва
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
11
Нино
23
Арбилья
2
Тито
2
Тито
23
Арбилья
7
Бангура
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
7
Бангура
6
Гальвез
8
Гонсалес
8
Гонсалес
6
Гальвез
2
Дамиа
8
Лоло
8
Лоло
2
Дамиа
24
Тимор
10
Пуньяль
10
Пуньяль
24
Тимор
10
Де лас Куэвас
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
10
Роберто Торрес
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
10
Роберто Торрес
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Вальекас
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