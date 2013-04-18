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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 18 апреля 2013
Ростов
18.04.2013, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Ахмат
Пенальти не реализован!
О. Иванов
ГОЛ!
В. Дьяков
4:3
ГОЛ!
М. Коморовски
3:3
ГОЛ!
А. Шешуков
3:2
Пенальти не реализован!
И. Лебеденко
ГОЛ!
Д. Полоз
2:2
ГОЛ!
М. Рыбус
1:2
ГОЛ!
Д. Кириченко
1:1
ГОЛ!
Аилтон
0:1
118'
Вторая желтая
Р. Уциев
113'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Ф. Кудряшов
112'
Травма
Ф. Кудряшов
102'
Замена
М. Митришев
️️️️
Маурисио
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
99'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
94'
Желтая карточка
Т. Калачев
89'
58'
Замена
Аилтон
️️️️
Э. Ндоасель
37'
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Лазович
25'
Травма
Д. Лазович
24'
8'
Желтая карточка
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
6
Беляев
34
Маргасов
8
Гацкан
7
Шешуков
88
Чеснаускис
8
Канга
2
Калачев
27
Лазович
3-4-1-2
1
Амельченко
31
Рыбус
24
Коморовски
25
Йиранек
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
30
Кудряшов
19
Иванов
10
Лебеденко
80
Ндоасель
88
Чеснаускис
7
Полоз
7
Полоз
88
Чеснаускис
27
Лазович
10
Кириченко
10
Кириченко
27
Лазович
30
Кудряшов
33
Ятченко
33
Ятченко
30
Кудряшов
8
Маурисио
95
Митришев
95
Митришев
8
Маурисио
80
Ндоасель
9
Аилтон
9
Аилтон
80
Ндоасель
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
12
Арби Межиев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ростов - Ахмат
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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