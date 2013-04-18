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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Рубин (мол)
Амкар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 18 апреля 2013
Амкар (мол)
18.04.2013, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
4 : 0
Завершен
Рубин (мол)
9'
П. Шувалов
38'
Н. Карелис
50'
А. Панцырев
65'
А. Панцырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Рубин (мол)
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Селихов
82'
Замена
А. Сметанин
️️️️
В. Трошев
81'
80'
Замена
А. Казанский
️️️️
А. Сикоев
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
П. Шувалов
78'
75'
Замена
Я. Малолетков
️️️️
А. Березин
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Э. Гагиты
72'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Д. Нийхолт
72'
Замена
В. Алейников
️️️️
А. Панцырев
69'
68'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Н. Лобанов
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Гаглоев
67'
ГОЛ! 4:0!
А. Панцырев
65'
61'
Замена
М. Бабичев
️️️️
Ю. Литке
ГОЛ! 3:0!
А. Панцырев
50'
ГОЛ! 2:0!
Н. Карелис
38'
Желтая карточка
И. Кричмар
36'
ГОЛ! 1:0!
П. Шувалов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
94
Антон Сметанин
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
4-3-3
57
Селихов
30
Идову
2
Кричмар
40
Трошев
45
Придюк
36
Панцырев
27
Гаглоев
32
Нийхолт
80
Карелис
60
Шувалов
73
Гагиты
3-4-3
31
Березин
15
Литке
42
Бойко
3
Набиуллин
57
Лобанов
8
Стёпин
26
Пащенко
65
Шавлохов
70
Сикоев
20
Азмун
7
Козлов
60
Шувалов
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
60
Шувалов
73
Гагиты
96
Чухланцев
96
Чухланцев
73
Гагиты
40
Трошев
94
Сметанин
94
Сметанин
40
Трошев
32
Нийхолт
77
Зуев
77
Зуев
32
Нийхолт
36
Панцырев
38
Алейников
38
Алейников
36
Панцырев
57
Селихов
88
Федотов
88
Федотов
57
Селихов
27
Гаглоев
10
Матяш
10
Матяш
27
Гаглоев
15
Литке
6
Бабичев
6
Бабичев
15
Литке
57
Лобанов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
57
Лобанов
70
Сикоев
21
Казанский
21
Казанский
70
Сикоев
31
Березин
77
Малолетков
77
Малолетков
31
Березин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Константин Парамонов
95
Нозим Бабаджанов
АП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
Остались в запасе
95
Нозим Бабаджанов
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Амкар (мол) - Рубин (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
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Амкар (мол)
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2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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