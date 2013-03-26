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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Англия
Черногория - Англия: обзор матча 26 марта 2013
Черногория
26.03.2013, вторник, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 1
Завершен
Англия
74'
Д. Дамьянович
6'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Англия
Желтая карточка
М. Джудович
90'
+1
85'
Замена
Э. Янг
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ! 1:1!
Д. Дамьянович
74'
Замена
А. Делибашич
️️️️
В. Божович
73'
Желтая карточка
В. Волков
62'
Замена
М. Кркотич
️️️️
С. Вукчевич
61'
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
М. Новакович
46'
40'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
27'
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
М. Новакович
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
(К)
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
3
Владимир Волков
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ПЗ
13
Митар Новакович
ЛП
7
Симон Вукчевич
ЦП
19
Владимир Божович
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
19
Том Клеверли
ОП
4
Джеймс Милнер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
10
Уэйн Руни
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
0
Милош Кркотич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Леон Осман
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-3-2
12
Божович
5
Баша
20
Джудович
3
Волков
15
Савич
17
Зверотич
13
Новакович
7
Вукчевич
19
Божович
10
Йоветич
9
Вучинич
4-1-3-2
1
Харт
2
Джонсон
5
Лескотт
6
Смоллинг
3
Коул
19
Клеверли
4
Милнер
16
Кэррик
4
Джеррард
14
Уэлбек
10
Руни
7
Вукчевич
0
Кркотич
0
Кркотич
7
Вукчевич
13
Новакович
14
Дамьянович
14
Дамьянович
13
Новакович
19
Божович
23
Делибашич
23
Делибашич
19
Божович
19
Клеверли
18
Янг
18
Янг
19
Клеверли
Остались в запасе
Черногория
Англия
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
0
Филип Касалица
ПП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Леон Осман
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
0
Филип Касалица
ПП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Леон Осман
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Черногория - Англия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
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