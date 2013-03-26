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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Шотландия
Сербия - Шотландия: обзор матча 26 марта 2013
Сербия
26.03.2013, вторник, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 0
Завершен
Шотландия
60'
Ф. Джуричич
65'
Ф. Джуричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Шотландия
Замена
А. Стеванович
️️️️
З. Тошич
90'
+3
Желтая карточка
В. Стойкович
87'
Замена
Р. Петрович
️️️️
Л. Фейса
86'
80'
Замена
К. Миллер
️️️️
Д. Роудс
80'
Замена
К. Бурк
️️️️
Ш. Мэлони
77'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Д. Тадич
69'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джуричич
65'
Желтая карточка
М. Настасич
61'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джуричич
60'
55'
Желтая карточка
Д. Роудс
54'
Желтая карточка
Ч. Адам
46'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
З. Тошич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Душан Баста
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
20
Лиам Бридкатт
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Джордж Бойд
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
Сербия
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
0
Иван Радованович
ОП
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Крстичич
ЦП
0
Ален Стеванович
ПП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
0
Никола Джурдич
ЦФ
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
3-2-2-3
1
Стойкович
0
Суботич
0
Баста
15
Томович
6
Иванович
5
Настасич
15
Фейса
4
Миливойевич
10
Тадич
21
Джуричич
7
Тошич
4-3-3
1
Маршалл
5
Хэнли
0
Колдуэлл
3
Уиттакер
2
Хаттон
20
Бридкатт
18
МакАртур
6
Мэлони
18
Роудс
10
Нейсмит
19
Бойд
15
Фейса
4
Петрович
4
Петрович
15
Фейса
7
Тошич
0
Стеванович
0
Стеванович
7
Тошич
10
Тадич
9
Джорджевич
9
Джорджевич
10
Тадич
18
МакАртур
16
Адам
16
Адам
18
МакАртур
6
Мэлони
20
Бурк
20
Бурк
6
Мэлони
18
Роудс
9
Миллер
9
Миллер
18
Роудс
Остались в запасе
Сербия
Шотландия
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Зелько Бркич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
0
Ненад Крстичич
ЦП
0
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
Остались в запасе
0
Бранимир Алексич
ВР
0
Иван Радованович
ОП
23
Зелько Бркич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
0
Ненад Крстичич
ЦП
0
Никола Джурдич
ЦФ
Остались в запасе
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сербия - Шотландия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Караджордже
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