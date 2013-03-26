Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Молдова
Украина - Молдова: обзор матча 26 марта 2013
Украина
26.03.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
2 : 1
Завершен
Молдова
61'
А. Ярмоленко
70'
Е. Хачериди
80'
А. Суворов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Молдова
Красная карточка
Т. Степаненко
90'
+2
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
О. Гусев
90'
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Суворов
Пас отдал
А. Дорош
78'
Замена
А. Суворов
️️️️
А. Дедов
ГОЛ! 2:0!
Е. Хачериди
Пас отдал
О. Гусев
70'
69'
Замена
А. Дорош
️️️️
И. Бугаев
67'
Замена
А. Оника
️️️️
А. Пащенко
Замена
Р. Безус
️️️️
Е. Селезнев
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Р. Зозуля
61'
60'
Желтая карточка
С. Георгиев
Желтая карточка
Е. Селезнев
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
10
Александр Дедов
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Украина
23
Александр Горяинов
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Дмитрий Гречишкин
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Сергей Кравченко
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Молдова
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Николай Жосан
ЛП
11
Александр Суворов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Пятов
13
Шевчук
5
Кучер
3
Хачериди
17
Федецкий
6
Степаненко
4
Тимощук
9
Гусев
7
Ярмоленко
8
Зозуля
11
Селезнев
4-3-3
12
Намашко
0
Бордиян
0
Булгару
6
Епуряну
4
Головатенко
19
Георгиев
7
Ионицэ
0
Пащенко
20
Сидоренко
21
Бугаев
10
Дедов
9
Гусев
18
Гречишкин
18
Гречишкин
9
Гусев
11
Селезнев
18
Безус
18
Безус
11
Селезнев
21
Бугаев
15
Дорош
15
Дорош
21
Бугаев
10
Дедов
11
Суворов
11
Суворов
10
Дедов
0
Пащенко
0
Оника
0
Оника
0
Пащенко
Остались в запасе
Украина
Молдова
23
Александр Горяинов
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Сергей Кравченко
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Николай Жосан
ЛП
9
Евгений Чеботару
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Остались в запасе
23
Александр Горяинов
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Сергей Кравченко
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Николай Жосан
ЛП
9
Евгений Чеботару
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Ион Карас
Статистика матча Украина - Молдова
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Украина
Молдова
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
18:50
Лига наций: шансы Северной Ирландии и Украины на победу в матче 5 тура
10:42
Россия не позволила Украине опередить себя в рейтинге ФИФА
Вчера, 20:16
9
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:06
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Северной Ирландии и Украины на победу в матче 5 тура
10:42
Россия не позволила Украине опередить себя в рейтинге ФИФА
Вчера, 20:16
9
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
18:50
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:06
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Дебютный гол зенитовца Алипа не спас Казахстан от сенсационного поражения в Лиге наций
2 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+