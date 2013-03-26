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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Андорра
Эстония - Андорра: обзор матча 26 марта 2013
Эстония
26.03.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
2 : 0
Завершен
Андорра
45+1'
Х. Аниер
62'
Й. Линдпере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Андорра
85'
Замена
Ф. Силва
️️️️
С. Гомес
79'
Замена
М. Бернаус
️️️️
В. Морейра
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Пурье
76'
72'
Желтая карточка
В. Морейра
66'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
К. Пеппе
ГОЛ! 2:0!
Й. Линдпере
Пас отдал
Т. Кинк
62'
Замена
А. Опер
️️️️
Х. Аниер
55'
Замена
Й. Линдпере
️️️️
Я. Ахьюпера
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аниер
Пас отдал
К. Васильев
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
4
Игорь Морозов
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Тихон Сисов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
0
Андрес Опер
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Андорра
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
5
Фернандо Силва
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
4-2-4
1
Парейко
4
Морозов
17
Яагер
4
Пииройа
23
Тенисте
14
Васильев
16
Мосников
18
Ахьюпера
8
Аниер
9
Пурье
9
Кинк
4-5-1
1
Хосеп Гомес
15
Сан Николас
6
Лима
18
Айяла
2
Мартинес
17
Морейра
14
Пеппе
3
Валес
8
Виейра
21
Гарсия
19
Гомес
8
Аниер
0
Опер
0
Опер
8
Аниер
18
Ахьюпера
2
Линдпере
2
Линдпере
18
Ахьюпера
9
Пурье
10
Зенев
10
Зенев
9
Пурье
17
Морейра
3
Бернаус
3
Бернаус
17
Морейра
14
Пеппе
5
Эмили Гарсия
5
Эмили Гарсия
14
Пеппе
19
Гомес
5
Силва
5
Силва
19
Гомес
Остались в запасе
Эстония
Андорра
0
Тихон Сисов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
20
Адриан Родригес
ЦЗ
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
0
Тихон Сисов
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Остались в запасе
20
Адриан Родригес
ЦЗ
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Эстония - Андорра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
1 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Ян Валашек
(Жилина)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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