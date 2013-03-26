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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Израиль
Северная Ирландия - Израиль: обзор матча 26 марта 2013
Северная Ирландия
26.03.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
0 : 2
Завершен
Израиль
78'
Л. Рафаэлов
85'
Э. Бен-Басат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Израиль
Желтая карточка
К. Брант
90'
+4
86'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
И. Шехтер
85'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бен-Басат
Пас отдал
И. Шехтер
Замена
Д. Хили
️️️️
М. Патерсон
84'
Замена
П. МакКурт
️️️️
С. Клинган
78'
78'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
И. Шехтер
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ш. Фергюсон
73'
69'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Меликсон
60'
Замена
Э. Захави
️️️️
М. Ради
Желтая карточка
Д. Эванс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
9
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
5
Рами Гершон
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
14
Дэвид Хили
ЦФ
9
Билли МакКэй
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Израиль
0
Дани Амос
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
0
Гал Альберман
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
0
Элиран Атар
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
4-5-1
12
Кэрролл
0
Лафферти
5
Эванс
4
Маколи
18
Хьюз
0
Брант
3
Фергюсон
7
МакГинн
14
Клинган
8
Дэвис
9
Патерсон
2-5-2
0
Ават
21
Тиби
3
Бен-Хаим
0
Шпунгин
13
Йейни
0
Ради
6
Натхо
5
Меликсон
0
Бен-Басат
11
Шехтер
9
Патерсон
14
Хили
14
Хили
9
Патерсон
14
Клинган
15
МакКурт
15
МакКурт
14
Клинган
3
Фергюсон
21
Магеннис
21
Магеннис
3
Фергюсон
11
Шехтер
0
Бенаюн
0
Бенаюн
11
Шехтер
5
Меликсон
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
5
Меликсон
0
Ради
7
Захави
7
Захави
0
Ради
Остались в запасе
Северная Ирландия
Израиль
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
0
Дани Амос
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Гал Альберман
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
0
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
Остались в запасе
0
Дани Амос
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Гал Альберман
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
0
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Северная Ирландия - Израиль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Ханнес Каасик
(Таллин)
Стадион:
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