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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Чехия
Армения - Чехия: обзор матча 26 марта 2013
Армения
26.03.2013, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 3
Завершен
Чехия
47'
М. Выдра
81'
М. Выдра
90+4'
Д. Коларж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Чехия
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Д. Коларж
Пас отдал
Т. Хюбшман
85'
Замена
П. Ирачек
️️️️
В. Дарида
81'
ГОЛ! 0:2!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Коларж
Замена
Д. Маноян
️️️️
К. Мурадян
78'
74'
Замена
Д. Коларж
️️️️
Д. Лафата
Замена
А. Саркисов
️️️️
Г. Казарян
60'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Э. Манучарян
50'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Выдра
Пас отдал
Я. Плашил
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
43'
43'
Замена
М. Сухи
️️️️
Т. Сивок
Желтая карточка
Г. Казарян
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
17
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Армения
22
Артур Арутюнян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
4
Артур Авагян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
7
Агван Папикян
ЛВ
2
Артем Хачатуров
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
17
Завен Бадоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
5
Мартин Латка
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
0
Петр Ирачек
ЦП
15
Либор Козак
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-3-2
1
Березовский
4
Восканян
0
Алексанян
5
Арзуманян
20
Мурадян
13
Оганесян
18
Мхитарян
12
Казарян
8
Пиццелли
0
Мовсисян
22
Манучарян
4-4-2
1
Чех
4
Гебре Селасси
6
Сивок
8
Лимберски
3
Кадлец
10
Росицки
13
Плашил
8
Дарида
17
Хюбшман
10
Выдра
21
Лафата
20
Мурадян
21
Маноян
21
Маноян
20
Мурадян
22
Манучарян
0
Озбилиз
0
Озбилиз
22
Манучарян
12
Казарян
11
Саркисов
11
Саркисов
12
Казарян
6
Сивок
17
Сухи
17
Сухи
6
Сивок
21
Лафата
14
Коларж
14
Коларж
21
Лафата
8
Дарида
0
Ирачек
0
Ирачек
8
Дарида
Остались в запасе
Армения
Чехия
17
Завен Бадоян
ЦФ
22
Артур Арутюнян
ВР
2
Артем Хачатуров
ЦП
7
Агван Папикян
ЛВ
4
Артур Авагян
ЛЗ
0
Геворг Каспаров
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Вардан Минасян
5
Мартин Латка
ЦЗ
1
Томаш Вацлик
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
12
Франтишек Райторал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
15
Либор Козак
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
17
Завен Бадоян
ЦФ
22
Артур Арутюнян
ВР
2
Артем Хачатуров
ЦП
7
Агван Папикян
ЛВ
4
Артур Авагян
ЛЗ
0
Геворг Каспаров
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
Остались в запасе
5
Мартин Латка
ЦЗ
1
Томаш Вацлик
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
12
Франтишек Райторал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
15
Либор Козак
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Армения - Чехия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Республиканский
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