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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Австрия
Ирландия - Австрия: обзор матча 26 марта 2013
Ирландия
26.03.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
2 : 2
Завершен
Австрия
25'
Д. Уолтерс (П)
45'
Д. Уолтерс
11'
М. Харник
90+1'
Д. Алаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Австрия
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Алаба
Замена
П. Грин
️️️️
Ш. Лонг
83'
Желтая карточка
Ш. Лонг
81'
Замена
Ш. Сент-Леджер
️️️️
К. Кларк
73'
69'
Замена
А. Вайманн
️️️️
В. Кавлак
62'
Замена
М. Янко
️️️️
Ф. Хозинер
ГОЛ! 2:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Г. Уилэн
45'
43'
Желтая карточка
В. Кавлак
Желтая карточка
Д. О'Ши
35'
26'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уолтерс
25'
Желтая карточка
Д. МакКарти
22'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
Пас отдал
З. Юнузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Конор Сэммон
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Мартин Харник
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
21
Пол Грин
АП
20
Саймон Кокс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
4-3-3
1
Форд
5
Кларк
4
О'Ши
20
Уилсон
2
Коулмен
8
МакКарти
6
Уилэн
11
МакКлин
14
Уолтерс
9
Лонг
20
Сэммон
3-2-2-3
1
Линднер
8
Алаба
4
Погатец
3
Драгович
2
Гарич
5
Фукс
0
Кавлак
10
Юнузович
0
Хозинер
7
Арнаутович
11
Харник
5
Кларк
2
Сент-Леджер
2
Сент-Леджер
5
Кларк
9
Лонг
21
Грин
21
Грин
9
Лонг
10
Юнузович
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Юнузович
0
Хозинер
21
Янко
21
Янко
0
Хозинер
0
Кавлак
23
Вайманн
23
Вайманн
0
Кавлак
Остались в запасе
Ирландия
Австрия
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
23
Рамазан Озкан
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Ирландия - Австрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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