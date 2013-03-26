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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Италия
Мальта - Италия: обзор матча 26 марта 2013
Мальта
26.03.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 2
Завершен
Италия
8'
М. Балотелли (П)
45'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Италия
Замена
Т. Велла
️️️️
М. Мифсуд
88'
86'
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Балотелли
Замена
Э. Коэн
️️️️
К. Файлла
82'
75'
Замена
А. Черчи
️️️️
С. Эль-Шаарави
61'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Э. Джаккерини
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Пас отдал
М. Де Шильо
16'
Желтая карточка
Д. Буффон
Пенальти не реализован!
М. Мифсуд
16'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
2
Люк Димеч
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
0
Эдвард Эррера
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
17
Доминик Якоб Борг
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Андреа Поли
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
6
Антонио Кандрева
ПП
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
4-4-2
12
Хабер
2
Димеч
17
Камильери
0
Мускат
0
Каруана
0
Эррера
4
Скайберрас
7
Файлла
8
Бриффа
9
Мифсуд
13
Шембри
4-4-1-1
1
Буффон
2
Де Шильо
7
Абате
19
Бонуччи
6
Бальдзаретти
23
Джаккерини
18
Монтоливо
8
Маркизио
21
Пирло
22
Эль-Шаарави
9
Балотелли
7
Файлла
10
Коэн
10
Коэн
7
Файлла
9
Мифсуд
16
Велла
16
Велла
9
Мифсуд
23
Джаккерини
6
Кандрева
6
Кандрева
23
Джаккерини
22
Эль-Шаарави
11
Черчи
11
Черчи
22
Эль-Шаарави
9
Балотелли
11
Джилардино
11
Джилардино
9
Балотелли
Остались в запасе
Мальта
Италия
11
Роуэн Мускат
ЦП
17
Доминик Якоб Борг
ЦП
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Андреа Поли
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
11
Роуэн Мускат
ЦП
17
Доминик Якоб Борг
ЦП
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Андреа Поли
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Мальта - Италия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
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Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
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