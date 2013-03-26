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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Хорватия
Уэльс - Хорватия: обзор матча 26 марта 2013
Уэльс
26.03.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 2
Завершен
Хорватия
21'
Г. Бэйл (П)
77'
Д. Ловрен
87'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Хорватия
87'
ГОЛ! 1:2!
Эдуардо
Пас отдал
И. Олич
Замена
С. Чёрч
️️️️
Д. Уильямс
83'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ловрен
Пас отдал
М. Манджукич
73'
Замена
И. Олич
️️️️
И. Стринич
70'
Желтая карточка
М. Ковачич
66'
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Д. Ричардс
️️️️
Х. Робсон-Кану
64'
61'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Саммир
46'
Замена
Г. Шильденфельд
️️️️
М. Бадель
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
42'
21'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Бэйл
21'
7'
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
8
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
7
Иван Ракитич
ЦП
19
Саммир
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Льюис Прайс
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
13
Джоэль Линч
ЦЗ
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
22
Джермейн Истер
ЦФ
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
3
Матео Павлович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Младен Петрич
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
4-3-1-2
1
Майхилл
4
Дэвис
2
Гантер
6
Уилльямс
19
Коллинс
18
Уильямс
16
Ледли
8
Кинг
11
Бэйл
8
Беллами
9
Робсон-Кану
4-4-2
1
Плетикоса
11
Срна
3
Стринич
6
Ловрен
5
Чорлука
19
Саммир
19
Бадель
10
Модрич
7
Ракитич
17
Манджукич
22
Эдуардо
9
Робсон-Кану
15
Ричардс
15
Ричардс
9
Робсон-Кану
18
Уильямс
23
Чёрч
23
Чёрч
18
Уильямс
19
Бадель
13
Шильденфельд
13
Шильденфельд
19
Бадель
19
Саммир
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Саммир
3
Стринич
18
Олич
18
Олич
3
Стринич
Остались в запасе
Уэльс
Хорватия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
21
Льюис Прайс
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
13
Джоэль Линч
ЦЗ
18
Сэм Воукс
ЦФ
22
Джермейн Истер
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
3
Матео Павлович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Младен Петрич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
21
Льюис Прайс
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
13
Джоэль Линч
ЦЗ
18
Сэм Воукс
ЦФ
22
Джермейн Истер
ЦФ
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
3
Матео Павлович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Младен Петрич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Уэльс - Хорватия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Либерти
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