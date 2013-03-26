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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Венгрия
Турция - Венгрия: обзор матча 26 марта 2013
Турция
26.03.2013, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
1 : 1
Завершен
Венгрия
63'
Б. Йылмаз
71'
Д. Беде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Венгрия
90'
+2
Желтая карточка
Г. Кирай
Замена
К. Фрей
️️️️
Н. Шахин
90'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
87'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
У. Булут
80'
78'
Замена
А. Элек
️️️️
А. Салаи
75'
Желтая карточка
Д. Беде
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беде
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Потук
70'
67'
Замена
Д. Беде
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
А. Туран
63'
Желтая карточка
Б. Иртегюн
59'
58'
Желтая карточка
Б. Джуджак
48'
Желтая карточка
Й. Варга
46'
Замена
Р. Гузмич
️️️️
Ж. Корчмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
1
Волкан Демирель
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
9
Серкан Куртулуш
ОП
18
Мехмет Экичи
ЦП
21
Керим Фрей
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
13
Даниэль Беде
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
8
Имре Сабич
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
4-4-2
12
Киврак
3
Али Калдырым
2
Кайя
7
Генюл
15
Иртегюн
8
Инан
7
Шахин
6
Потук
10
Туран
17
Йылмаз
9
Булут
4-1-4-1
1
Кирай
17
Месарош
4
Кадар
0
Ванчак
21
Корчмар
16
Пинтер
15
Хайнал
9
Коман
8
Варга
7
Джуджак
9
Салаи
7
Шахин
21
Фрей
21
Фрей
7
Шахин
6
Потук
6
Алтынтоп
6
Алтынтоп
6
Потук
9
Булут
0
Эрдинг
0
Эрдинг
9
Булут
21
Корчмар
20
Гузмич
20
Гузмич
21
Корчмар
15
Хайнал
13
Беде
13
Беде
15
Хайнал
9
Салаи
6
Элек
6
Элек
9
Салаи
Остались в запасе
Турция
Венгрия
1
Толга Зенгин
ВР
1
Волкан Демирель
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
18
Мехмет Экичи
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
20
Иштван Ковач
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
8
Имре Сабич
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
1
Толга Зенгин
ВР
1
Волкан Демирель
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Гекхан Зан
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
18
Мехмет Экичи
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Остались в запасе
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
20
Иштван Ковач
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
8
Имре Сабич
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Турция - Венгрия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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