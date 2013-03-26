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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Северная Македония
Бельгия - Северная Македония: обзор матча 26 марта 2013
Бельгия
26.03.2013, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 0
Завершен
Северная Македония
63'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Северная Македония
Замена
М. Феллайни
️️️️
Э. Азар
90'
+2
70'
Замена
А. Тодоровски
️️️️
С. Ристовски
64'
Замена
А. Трайковски
️️️️
И. Тричковски
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
63'
57'
Желтая карточка
Ф. Хасани
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Дембеле
56'
Желтая карточка
К. Миральяс
50'
46'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Д. Тасевски
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мертенс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
7
Дарко Тасевски
ЦП
7
Иван Тричковски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Северная Македония
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
0
Александар Тодоровски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
8
Деян Блажевски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
4-2-2-2
1
Куртуа
4
Компани
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
19
Дембеле
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
20
Бентеке
14
Мертенс
4-2-4
1
Пачовски
13
Ристовски
2
Новески
6
Шиков
2
Георгиевски
16
Глигоров
7
Тасевски
10
Пандев
10
Ибраими
21
Ивановски
7
Тричковски
10
Азар
8
Феллайни
8
Феллайни
10
Азар
19
Дембеле
22
Шадли
22
Шадли
19
Дембеле
14
Мертенс
11
Миральяс
11
Миральяс
14
Мертенс
13
Ристовски
0
Тодоровски
0
Тодоровски
13
Ристовски
7
Тасевски
11
Хасани
11
Хасани
7
Тасевски
7
Тричковски
9
Трайковски
9
Трайковски
7
Тричковски
Остались в запасе
Бельгия
Северная Македония
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
8
Деян Блажевски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
8
Деян Блажевски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Чедомир Яневски
Статистика матча Бельгия - Северная Македония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Король Бодуэн
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