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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Оман
Австралия - Оман: обзор матча 26 марта 2013
Австралия
26.03.2013, вторник, 12:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа B
2 : 2
Завершен
Оман
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Статистика матча Австралия - Оман
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Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
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