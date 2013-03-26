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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Португалия
Азербайджан - Португалия: обзор матча 26 марта 2013
Азербайджан
26.03.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
0 : 2
Завершен
Португалия
63'
Б. Алвеш
79'
У. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Португалия
82'
Замена
Куштодиу
️️️️
Э. Поштига
79'
ГОЛ! 0:2!
У. Алмейда
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
73'
Замена
С. Варела
️️️️
Данни
Замена
П. Фарджад-Азад
️️️️
Э. Мамедов
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
Б. Алвеш
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
В. Левин
️️️️
В. Надиров
62'
58'
Замена
У. Алмейда
️️️️
Р. Мейрелеш
Вторая желтая
Р. Алиев
55'
Желтая карточка
В. Надиров
51'
Желтая карточка
Р. Алиев
51'
Желтая карточка
М. Шукуров
48'
Желтая карточка
Р. Садыгов
39'
33'
Желтая карточка
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
22
Афран Исмаилов
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
10
Данни
ЛП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Азербайджан
23
Агиль Мамедов
ВР
12
Анар Назиров
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
8
Пардис Фарджад-Азад
ЦФ
10
Руфат Дадашов
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Агаев
18
Медведев
3
Рамалданов
14
Садыгов
0
Абышов
0
Шукуров
16
Гусейнов
10
Мамедов
22
Исмаилов
11
Алиев
17
Надиров
3-2-4-1
1
Патрисиу
3
Пепе
0
Перейра
11
Виейринья
2
Алвеш
0
Коэнтрау
0
Мейрелеш
4
Велозу
8
Моутинью
10
Данни
23
Поштига
10
Мамедов
8
Фарджад-Азад
8
Фарджад-Азад
10
Мамедов
17
Надиров
21
Левин
21
Левин
17
Надиров
23
Поштига
6
Куштодиу
6
Куштодиу
23
Поштига
0
Мейрелеш
9
Алмейда
9
Алмейда
0
Мейрелеш
10
Данни
18
Варела
18
Варела
10
Данни
Остались в запасе
Азербайджан
Португалия
23
Агиль Мамедов
ВР
12
Анар Назиров
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
9
Эдер
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
23
Агиль Мамедов
ВР
12
Анар Назиров
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
Остались в запасе
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Нуно Коэльо
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
9
Эдер
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Азербайджан - Португалия
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 0
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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