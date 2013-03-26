Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Болгария
Дания - Болгария: обзор матча 26 марта 2013
Дания
26.03.2013, вторник, 23:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 1
Завершен
Болгария
63'
Д. Аггер (П)
51'
С. Манолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Болгария
90'
Желтая карточка
Г. Миланов
87'
Замена
Э. Гаргоров
️️️️
С. Манолев
Замена
С. Макиенок
️️️️
Н. Зимлинг
86'
80'
Желтая карточка
Р. Димитров
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
71'
70'
Замена
Г. Илиев
️️️️
И. Попов
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Крон-Дели
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Аггер
63'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Д. Роммедаль
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Манолев
Пас отдал
А. Тонев
23'
Замена
Р. Димитров
️️️️
Н. Бодуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Николай Стокхольм
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
16
Иван Иванов
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
14
Веселин Минев
ОП
21
Светослав Дьяков
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
Главный тренер
Любослав Пенев
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Крис Стадсгаард
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
18
Симон Макиенок
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
22
Георгий Илиев
ОП
11
Радослав Димитров
ЦП
10
Христо Златински
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Валерий Божинов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
4-4-1-1
16
Андерсен
4
Аггер
4
Кьер
17
Поульсен
6
Якобсен
2
Стокхольм
21
Зимлинг
2
Крон-Дели
10
Роммедаль
10
Эриксен
21
Корнелиус
3-2-5
13
Михайлов
11
Манолев
5
Бодуров
16
Иванов
18
Гаджев
14
Минев
16
Миланов
20
Тонев
9
Попов
17
Миланов
21
Дьяков
2
Крон-Дели
19
Шоне
19
Шоне
2
Крон-Дели
21
Зимлинг
18
Макиенок
18
Макиенок
21
Зимлинг
10
Роммедаль
9
Йоргенсен
9
Йоргенсен
10
Роммедаль
5
Бодуров
11
Димитров
11
Димитров
5
Бодуров
9
Попов
22
Илиев
22
Илиев
9
Попов
11
Манолев
0
Гаргоров
0
Гаргоров
11
Манолев
Остались в запасе
Дания
Болгария
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Крис Стадсгаард
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
20
Даниэль Йенсен
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
10
Христо Златински
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Валерий Божинов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Крис Стадсгаард
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
20
Даниэль Йенсен
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
10
Христо Златински
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
4
Павел Виданов
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Валерий Божинов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Дания - Болгария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Дания
Болгария
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:26
Умер бывший главный тренер сборной Дании
15 октября
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
Умер бывший главный тренер сборной Дании
15 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
6 октября
1
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:26
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Исландия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+