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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Нюрнберг
Вольфсбург - Нюрнберг: обзор матча 31 марта 2013
Вольфсбург
31.03.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Нюрнберг
3'
Диего
28'
И. Олич
61'
Т. Симонс
66'
П. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Нюрнберг
89'
Замена
М. Канадзаки
️️️️
А. Эссвайн
Желтая карточка
М. Хасебе
84'
Замена
Б. Дост
️️️️
Я. Полак
76'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Р. Родригес
76'
66'
ГОЛ! 2:2!
П. Нильссон
Пас отдал
Х. Кийотаке
Желтая карточка
Диего
65'
61'
ГОЛ! 2:1!
Т. Симонс
46'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Франтц
Желтая карточка
Я. Полак
40'
ГОЛ! 2:0!
И. Олич
Пас отдал
С. Медойевич
28'
ГОЛ! 1:0!
Диего
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Му Канадзаки
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
27
Налдо
24
Кьер
13
Родригес
4
Шефер
8
Полак
34
Медойевич
10
Диего
10
Хельмес
40
Олич
4-5-1
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
22
Пинола
3
Симонс
8
Фойлнер
35
Эссвайн
5
Балич
8
Франтц
10
Кийотаке
13
Родригес
39
Мадлунг
39
Мадлунг
13
Родригес
8
Полак
12
Дост
12
Дост
8
Полак
35
Эссвайн
33
Канадзаки
33
Канадзаки
35
Эссвайн
8
Франтц
17
Пекхарт
17
Пекхарт
8
Франтц
Остались в запасе
Вольфсбург
Нюрнберг
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Вольфсбург - Нюрнберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фольксваген
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