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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 31 марта 2013
Ахмат
31.03.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
8'
А. Витсель
58'
Б. Алвеш
90+2'
К. Зырянов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
К. Зырянов
Пас отдал
В. Быстров
81'
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Лебеденко
70'
66'
Замена
К. Зырянов
️️️️
И. Денисов
Желтая карточка
А. Феррейра
65'
Замена
Аилтон
️️️️
Э. Ндоасель
63'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Маурисио
61'
59'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
58'
ГОЛ! 0:2!
Б. Алвеш
Пас отдал
В. Файзулин
Красная карточка
Ф. Кудряшов
45'
+2
20'
Желтая карточка
Л. Нету
14'
Пенальти не реализован!
А. Кержаков
Желтая карточка
Я. Годзюр
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Кану
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
1
Игорь Усминский
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-2-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
5
Феррейра
25
Йиранек
24
Коморовски
21
Адилсон
8
Маурисио
80
Ндоасель
19
Иванов
10
Кану
10
Лебеденко
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
13
Нету
15
Губочан
27
Денисов
28
Витсель
15
Широков
7
Халк
20
Файзулин
11
Кержаков
10
Лебеденко
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Лебеденко
8
Маурисио
33
Ятченко
33
Ятченко
8
Маурисио
80
Ндоасель
9
Аилтон
9
Аилтон
80
Ндоасель
27
Денисов
18
Зырянов
18
Зырянов
27
Денисов
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
1
Игорь Усминский
ВР
30
Жонатан Лежар
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
30
Жонатан Лежар
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ахмат - Зенит
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:50 (прямая)
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