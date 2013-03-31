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Волга - Амкар-Пермь
Волга - Амкар-Пермь: обзор матча 31 марта 2013
Волга
31.03.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
69'
А. Сапогов (П)
61'
Г. Пеев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
Н. Бурмистров
87'
Замена
С. Волков
️️️️
Благо
Замена
М. Дворнекович
️️️️
А. Сапогов
85'
Желтая карточка
А. Сапогов
84'
76'
Желтая карточка
Н. Мияилович
71'
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сапогов
69'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Пеев
Желтая карточка
А. Белозеров
60'
Желтая карточка
А. Каряка
51'
46'
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Якубко
40'
Желтая карточка
М. Якубко
36'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
А. Ропотан
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
11
Артур Саркисов
АП
14
Антон Путило
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
40
Благо
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
6
Полянин
4
Булгару
63
Белозеров
37
Бордиян
5
Каряка
20
Аджинджал
19
Ропотан
14
Путило
11
Саркисов
7
Сапогов
4-2-2-2
1
Герус
14
Сираков
13
Семенов
21
Белоруков
3
Мияилович
40
Благо
18
Коломейцев
7
Пеев
18
Бурмистров
99
Канунников
26
Якубко
7
Сапогов
0
Дворнекович
0
Дворнекович
7
Сапогов
7
Пеев
33
Камеш
33
Камеш
7
Пеев
26
Якубко
14
Васильев
14
Васильев
26
Якубко
40
Благо
1
Волков
1
Волков
40
Благо
Остались в запасе
Волга
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Волга - Амкар-Пермь
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Чельцов Дмитрий (г. Москва)
Колосков Дмитрий (г. Уфа)
Резервный судья:
Левников Кирилл (г. Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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