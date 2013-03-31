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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 31 марта 2013
Леванте
31.03.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
40'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+1
Замена
Э. Родас
️️️️
П. Риос
90'
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Аквафреска
85'
Замена
Х.
️️️️
Мичел
78'
Желтая карточка
П. Риос
75'
73'
Желтая карточка
А. Негредо
71'
Замена
Сисиньо
️️️️
Коке
70'
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
Д. Наварро
57'
55'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ж. Кондогбиа
46'
Замена
Г. Медель
️️️️
Х. Мадуро
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
40'
26'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Л. Винтра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-1-2-2-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Наварро
22
Лелль
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
14
Гарсия
16
Риос
99
Аквафреска
3-2-3-1
34
Бету
3
Наварро
17
Фасио
23
Мадуро
23
Коке
5
Морено
11
Ракитич
19
Кондогбиа
19
Рейес
21
Негредо
16
Риос
5
Родас
5
Родас
16
Риос
21
Мичел
20
Хуанлу
20
Хуанлу
21
Мичел
99
Аквафреска
9
Марти
9
Марти
99
Аквафреска
23
Коке
11
Сисиньо
11
Сисиньо
23
Коке
23
Мадуро
17
Медель
17
Медель
23
Мадуро
19
Кондогбиа
90
Диавара
90
Диавара
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Леванте
Севилья
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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