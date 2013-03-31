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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 31 марта 2013
Краснодар
31.03.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Анжи
34'
Вандерсон
47'
Жоаозиньо
59'
Вандерсон
89'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
ГОЛ! 4:0!
Вандерсон
Пас отдал
Д. Анджелкович
89'
Желтая карточка
М. Абреу
83'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
М. Перейра
71'
Замена
М. Абреу
️️️️
Е. Шипицин
66'
Замена
И. Смольников
️️️️
В. Игнатьев
61'
ГОЛ! 3:0!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
59'
52'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
О. Ахмедов
ГОЛ! 2:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
В. Игнатьев
47'
46'
Замена
С. Сердеров
️️️️
О. Шатов
35'
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
С. Петров
35'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
В. Игнатьев
34'
20'
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Ещенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
25
Евгений Шипицин
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-3-2-1
1
Фильцов
13
Марков
14
Мартынович
4
Тубич
33
Анджелкович
25
Шипицин
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
10
Перейра
14
Вандерсон
4-1-4-1
30
Габулов
38
Ещенко
4
Эвертон
30
Карлос
13
Тагирбеков
8
Жусилей
27
Шатов
10
Ахмедов
19
Диарра
11
Буссуфа
90
Траоре
10
Перейра
55
Нахушев
55
Нахушев
10
Перейра
20
Игнатьев
8
Смольников
8
Смольников
20
Игнатьев
25
Шипицин
26
Абреу
26
Абреу
25
Шипицин
38
Ещенко
43
Логашов
43
Логашов
38
Ещенко
10
Ахмедов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Ахмедов
27
Шатов
28
Сердеров
28
Сердеров
27
Шатов
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:35 (прямая)
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