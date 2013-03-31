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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Депортиво
Мальорка - Депортиво: обзор матча 31 марта 2013
Мальорка
31.03.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 3
Завершен
Депортиво
19'
В. Касадесус
86'
Э. Нсуе
27'
Силвиу
48'
К. Марчена
60'
Рики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Депортиво
89'
Замена
З. Каштру
️️️️
Х. Карлос Валерон
88'
Желтая карточка
Д. Арансубиа
ГОЛ! 2:3!
Э. Нсуе
Пас отдал
А. Альфаро
86'
80'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
Замена
Х. Маркес
️️️️
Ф. Тиссоне
78'
74'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Б. Гама
60'
ГОЛ! 1:3!
Рики
Замена
Э. Нсуе
️️️️
В. Касадесус
57'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Х. Луис Марти
57'
48'
ГОЛ! 1:2!
К. Марчена
Желтая карточка
П. Жеромел
47'
44'
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Т. Пина
39'
Желтая карточка
Х. Луис Марти
31'
27'
ГОЛ! 1:1!
Силвиу
Пас отдал
Пицци
ГОЛ! 1:0!
В. Касадесус
Пас отдал
А. Луна
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
13
Луна
14
Жеромел
21
Хаттон
16
Нуньеш
17
Пина
12
Тиссоне
19
Марти
20
Альфаро
10
Дос Сантос
11
Касадесус
4-3-2-1
1
Арансубиа
19
Пабло
24
Марчена
16
Айтами
28
Силвиу
16
Гама
21
Агилар
28
Домингес
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
12
Тиссоне
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
12
Тиссоне
11
Касадесус
10
Нсуе
10
Нсуе
11
Касадесус
19
Марти
10
Хемед
10
Хемед
19
Марти
21
Валерон
83
Зе Каштру
83
Зе Каштру
21
Валерон
16
Гама
17
Саломау
17
Саломау
16
Гама
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Остались в запасе
Мальорка
Депортиво
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Мальорка - Депортиво
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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