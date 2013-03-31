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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Днепр
Волынь - Днепр: обзор матча 31 марта 2013
Волынь
31.03.2013, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
22'
Э. Бикфалви (П)
45+2'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Днепр
Замена
С. Стевич
️️️️
В. Илиев
90'
+5
Желтая карточка
М. Старцев
90'
+4
Замена
И. Скоба
️️️️
А. Бабырь
77'
Красная карточка
В. Шиков
70'
68'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
С. Кравченко
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
Э. Бикфалви
65'
Вторая желтая
С. Изворану
60'
46'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Кулаков
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Жулиано
Пас отдал
Е. Селезнев
42'
Желтая карточка
Е. Селезнев
36'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Р. Ротань
Желтая карточка
А. Насонов
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Бикфалви
22'
21'
Красная карточка
Дуглас
Желтая карточка
С. Изворану
21'
Желтая карточка
В. Илиев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Душан Савич
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
57
Артем Щедрый
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Старцев
4
Шиков
14
Илиев
52
Масло
11
Занев
18
Прындета
23
Насонов
24
Изворану
31
Савич
10
Бикфалви
10
Бабырь
3-2-2-1-2
27
Лаштувка
44
Федецкий
23
Дуглас
14
Чеберячко
5
Мандзюк
15
Кулаков
14
Кравченко
29
Ротань
20
Жулиано
99
Матеус
11
Селезнев
10
Бикфалви
2
Овоникоко
2
Овоникоко
10
Бикфалви
14
Илиев
35
Стевич
35
Стевич
14
Илиев
10
Бабырь
88
Скоба
88
Скоба
10
Бабырь
14
Кравченко
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
14
Кравченко
29
Ротань
23
Канкава
23
Канкава
29
Ротань
15
Кулаков
9
Калинич
9
Калинич
15
Кулаков
Остались в запасе
Волынь
Днепр
57
Артем Щедрый
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
8
Руслан Бабенко
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
57
Артем Щедрый
ЦЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
18
Евгений Павлов
ЦФ
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Волынь - Днепр
4
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Днепр
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