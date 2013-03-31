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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Айнтрахт
Гройтер Фюрт - Айнтрахт: обзор матча 31 марта 2013
Гройтер Фюрт
31.03.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
2'
Н. Джурдич
72'
С. Сарарер
13'
Т. Инуи
59'
Ш. Айхнер
69'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Айнтрахт
Желтая карточка
Н. Джурдич
90'
+1
87'
Замена
М. Русс
️️️️
Ш. Айхнер
83'
Замена
М. Ланиг
️️️️
П. Швеглер
Замена
Ф. Клаус
️️️️
М. Пекович
80'
76'
Замена
С. Челоцци
️️️️
С. Лакич
ГОЛ! 2:3!
С. Сарарер
Пас отдал
М. Циммерманн
72'
69'
ГОЛ! 1:3!
А. Майер
Замена
Г. Шмидтгаль
️️️️
Б. Нехриг
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Б. Очипка
13'
ГОЛ! 1:1!
Т. Инуи
Пас отдал
А. Майер
ГОЛ! 1:0!
Н. Джурдич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Грюн
3
Маврай
25
Циммерманн
3
Собич
21
Баба
13
Пекович
7
Нехриг
8
Фюрстнер
6
Пецос
23
Сарарер
28
Джурдич
4-4-1-1
1
Николов
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
17
Роде
14
Майер
29
Айхнер
27
Швеглер
14
Инуи
29
Лакич
7
Нехриг
6
Шмидтгаль
6
Шмидтгаль
7
Нехриг
13
Пекович
30
Клаус
30
Клаус
13
Пекович
29
Айхнер
23
Русс
23
Русс
29
Айхнер
29
Лакич
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Лакич
27
Швеглер
13
Ланиг
13
Ланиг
27
Швеглер
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Айнтрахт
19
Томас Кляйне
ЦЗ
9
Кристофер Нете
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
33
Йожеф Варга
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
1
Айкут Озер
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
9
Кристофер Нете
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
33
Йожеф Варга
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Остались в запасе
1
Айкут Озер
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Гройтер Фюрт - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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