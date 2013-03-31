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Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Спартак - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 31 марта 2013
Спартак
31.03.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
23'
Ш. Каборе (АГ)
82'
Х. Мануэль Хурадо
57'
А. Озбилиз
63'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Замена
А. Тлисов
️️️️
И. Попов
Замена
П. Яковлев
️️️️
Ю. Мовсисян
83'
ГОЛ! 2:2!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Ари
82'
77'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
Г. Букур
71'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Озбилиз
Замена
Ари
️️️️
К. Чельстрем
70'
63'
ГОЛ! 1:2!
Г. Букур
Пас отдал
Ш. Каборе
Замена
Э. МакГиди
️️️️
М. Уорис
57'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Озбилиз
Пас отдал
Ш. Каборе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Каборе
Пас отдал
М. Уорис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
20
Маджид Уорис
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
23
Арас Озбилиз
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
31
Леандро
ПП
6
Давид Цораев
ПП
4-2-2-2
30
Песьяков
23
Комбаров
16
Боккетти
17
Сухи
9
Комбаров
5
Кариока
4
Чельстрем
14
Хурадо
20
Уорис
14
Мовсисян
22
Дзюба
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
2
Шандао
8
Бугаев
77
Каборе
55
Кулик
11
Ионов
23
Озбилиз
11
Букур
6
Бальде
20
Уорис
46
МакГиди
46
МакГиди
20
Уорис
14
Мовсисян
91
Яковлев
91
Яковлев
14
Мовсисян
4
Чельстрем
39
Ари
39
Ари
4
Чельстрем
Попов
8
Тлисов
8
Тлисов
Попов
11
Букур
9
Пиццелли
9
Пиццелли
11
Букур
23
Озбилиз
71
Попов
71
Попов
23
Озбилиз
Остались в запасе
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
31
Леандро
ПП
6
Давид Цораев
ПП
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
31
Леандро
ПП
6
Давид Цораев
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Малородов (Саратов)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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