Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Барселона
Бавария - Барселона: обзор матча 23 апреля 2013
Бавария
23.04.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Барселона
25'
Т. Мюллер
49'
М. Гомес
73'
А. Роббен
82'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Барселона
90'
+2
Желтая карточка
А. Иньеста
89'
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
89'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
87'
86'
Желтая карточка
А. Санчес
83'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
83'
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Алаба
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
73'
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Гомес
71'
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
49'
Желтая карточка
Х. Мартинес
46'
39'
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
М. Гомес
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Данте
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-2-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Бартра
5
Бускетс
18
Альба
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
27
Гомес
14
Густаво
14
Густаво
27
Гомес
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
Остались в запасе
Бавария
Барселона
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Бавария - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Барселона
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
19:17
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
16:33
2
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+