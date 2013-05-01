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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бавария
Барселона - Бавария: обзор матча 01 мая 2013
Барселона
01.05.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Бавария
49'
А. Роббен
72'
Ж. Пике (АГ)
76'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бавария
Замена
М. Монтойя
️️️️
М. Бартра
87'
Желтая карточка
Ж. Пике
78'
77'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
76'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
74'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Мартинес
72'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ж. Пике
Пас отдал
Ф. Рибери
66'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
65'
Замена
А. Санчес
️️️️
Хави
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Алаба
Желтая карточка
Д. Алвес
45'
32'
Желтая карточка
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
5
Бартра
3
Пике
10
Алвес
8
Сонг
6
Хави
4
Фабрегас
8
Иньеста
9
Педро
7
Вилья
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
5
Алаба
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
9
Манджукич
13
Мюллер
5
Бартра
33
Монтойя
33
Монтойя
5
Бартра
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
6
Хави
4
Санчес
4
Санчес
6
Хави
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
88
Мартинес
44
Тимощук
44
Тимощук
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
14
Густаво
14
Густаво
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Барселона
Бавария
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Джонатан
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
22
Том Штарке
ВР
4
Данте
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Джонатан
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Лионель Месси
ПВ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
4
Данте
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Барселона - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Матей Жунич
Боян Ул
Дополнительные помощники:
Славко Винчич
Роберто Понис
Резервный судья:
Примож Архар
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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