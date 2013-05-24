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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - Либерия
Ирак - Либерия: обзор матча 24 мая 2013
Ирак
24.05.2013, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Либерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирак - Либерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
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Либерия
3 : 1
09.06.2026
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Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
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Либерия
0 : 0
05.06.2026
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