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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 25 мая 2013
Шинник
25.05.2013, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Енисей
90'
Желтая карточка
А. Масловский
90'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
С. Лебамба
Замена
Л. Родионов
️️️️
К. Дудченко
78'
Замена
А. Малоян
️️️️
Е. Гапон
69'
68'
Замена
С. Алексеев
️️️️
А. Базанов
Замена
П. Деобальд
️️️️
М. Бурченко
63'
58'
Замена
Л. Буш
️️️️
В. Чадов
54'
Желтая карточка
С. Лебамба
46'
Замена
А. Масловский
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Нежелев
️️️️
Е. Ятченко
46'
Пенальти не реализован!
В. Корытько
35'
Желтая карточка
М. Бурченко
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
3-2-3-2
22
Цыган
97
Ятченко
21
Катынсус
33
Ламанж
33
Гапон
33
Сухов
7
Белоусов
8
Бурченко
10
Корытько
81
Низамутдинов
30
Дудченко
3-4-2
79
Плотников
80
Качан
5
Пятикопов
4
Никитин
22
Шабаев
18
Шалаев
7
Пьянченко
18
Круг
11
Базанов
15
Чадов
30
Дудченко
77
Родионов
77
Родионов
30
Дудченко
97
Ятченко
7
Нежелев
7
Нежелев
97
Ятченко
8
Бурченко
57
Деобальд
57
Деобальд
8
Бурченко
33
Гапон
0
Малоян
0
Малоян
33
Гапон
18
Шалаев
33
Масловский
33
Масловский
18
Шалаев
27
Лебамба
22
Магадиев
22
Магадиев
27
Лебамба
15
Чадов
7
Буш
7
Буш
15
Чадов
11
Базанов
27
Алексеев
27
Алексеев
11
Базанов
Остались в запасе
Шинник
Енисей
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
16
Сергей Бородин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Шинник - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Шинник
Новости команд
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