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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Ротор
Томь - Ротор: обзор матча 25 мая 2013
Томь
25.05.2013, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
3 : 0
Завершен
Ротор
32'
В. Сорокин
61'
Д. Терентьев
77'
Н. Баженов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ротор
Замена
С. Аксанов
️️️️
Н. Баженов
79'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Горбанец
77'
ГОЛ! 3:0!
Н. Баженов
77'
76'
Желтая карточка
С. Шумилин
75'
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Рылов
67'
Замена
Н. Глушков
️️️️
С. Ваганов
63'
Замена
А. Нечаев
️️️️
Д. Кабутов
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Черевко
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Терентьев
61'
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
О. Алейник
Желтая карточка
А. Димидко
45'
37'
Желтая карточка
Х. Аппаев
ГОЛ! 1:0!
В. Сорокин
32'
Желтая карточка
А. Аравин
31'
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Хазов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
32
Никита Баженов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Томь
18
Петр Вашек
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Султан Аксанов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-3-1-3
31
Астахов
2
Аравин
26
Бендзь
43
Терентьев
21
Зотов
2
Димидко
32
Баженов
32
Горбанец
26
Черевко
19
Касьян
16
Хазов
2-5-2-1
31
Пчелинцев
70
Кабутов
3
Олеников
10
Рылов
4
Фомин
23
Ваганов
7
Зинин
34
Алейник
19
Тодорович
77
Хинчагов
14
Аппаев
32
Баженов
11
Аксанов
11
Аксанов
32
Баженов
26
Черевко
44
Башкиров
44
Башкиров
26
Черевко
32
Горбанец
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Горбанец
16
Хазов
15
Сорокин
15
Сорокин
16
Хазов
70
Кабутов
18
Нечаев
18
Нечаев
70
Кабутов
10
Рылов
99
Шумилин
99
Шумилин
10
Рылов
23
Ваганов
47
Глушков
47
Глушков
23
Ваганов
34
Алейник
24
Коротаев
24
Коротаев
34
Алейник
Остались в запасе
Томь
Ротор
18
Петр Вашек
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Томь - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Труд
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