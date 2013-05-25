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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Ростов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 25 мая 2013
Ростов (мол)
25.05.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
17'
А. Кулишев
8'
К. Базелюк
46'
С. Георгиевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
90'
Замена
А. Налетов
️️️️
К. Базелюк
83'
Замена
И. Бакланов
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Демченко
️️️️
Д. Круглов
82'
Замена
А. Фандеев
️️️️
А. Васильев
76'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Гурбанов
64'
Желтая карточка
М. Гурбанов
60'
53'
Желтая карточка
Г. Засеев
53'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
С. Середин
46'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
Р. Нетфуллин
46'
ГОЛ! 1:2!
С. Георгиевский
ГОЛ! 1:1!
А. Кулишев
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
6'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Н. Дергачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
64
Андрей Фандеев
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
4-2-2-2
12
Орсаев
16
Круглов
66
Губанов
45
Лазуткин
4
Васильев
15
Маляка
96
Васильев
19
Байрамян
32
Кулишев
70
Гурбанов
63
Лепский
4-3-3
14
Карпов
15
Караваев
20
Полюткин
25
Масютин
17
Котов
52
Нетфуллин
8
Иванов
7
Засеев
10
Базелюк
17
Середин
11
Дергачев
16
Круглов
17
Демченко
17
Демченко
16
Круглов
4
Васильев
64
Фандеев
64
Фандеев
4
Васильев
70
Гурбанов
23
Николич
23
Николич
70
Гурбанов
17
Середин
31
Литвинов
31
Литвинов
17
Середин
8
Иванов
22
Бакланов
22
Бакланов
8
Иванов
10
Базелюк
92
Налетов
92
Налетов
10
Базелюк
52
Нетфуллин
24
Мартусевич
24
Мартусевич
52
Нетфуллин
11
Дергачев
13
Георгиевский
13
Георгиевский
11
Дергачев
Остались в запасе
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
79
Никита Митин
ЦП
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
79
Никита Митин
ЦП
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Максим Васильченко
(Майкоп)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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