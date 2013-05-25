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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 25 мая 2013
Боруссия Д
25.05.2013, суббота, 22:45
Лига чемпионов, Финал
1 : 2
Завершен
Бавария
67'
И. Гюндоган (П)
59'
М. Манджукич
88'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
90'
+2
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Я. Блащиковски
89'
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Бендер
89'
89'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Ф. Рибери
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Л. Пищек
73'
73'
Желтая карточка
Ф. Рибери
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Гюндоган
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Роббен
28'
Желтая карточка
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
20
Гюндоган
6
Гросскройц
18
Ройс
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
5
Бендер
8
Шахин
8
Шахин
5
Бендер
16
Блащиковски
20
Шибер
20
Шибер
16
Блащиковски
7
Рибери
14
Густаво
14
Густаво
7
Рибери
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Ренато Фаверани
Андреа Стефани
Дополнительные помощники:
Джанлука Рокки
Паоло Тальявенто
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 21:30 (прямая)
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