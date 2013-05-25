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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Зенит (мол)
Амкар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 25 мая 2013
Амкар (мол)
25.05.2013, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
3 : 3
Завершен
Зенит (мол)
24'
А. Панцырев
33'
Е. Тюкалов (П)
80'
А. Серпокрылов
45'
А. Симонян
54'
Д. Ящук
65'
Е. Марков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Зенит (мол)
88'
Вторая желтая
И. Кубышкин
87'
Желтая карточка
К. Костин
Желтая карточка
А. Панцырев
87'
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Сметанин
85'
ГОЛ! 3:3!
А. Серпокрылов
80'
Замена
Э. Гагиты
️️️️
Д. Нийхолт
69'
67'
Желтая карточка
И. Кубышкин
65'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Е. Марков
64'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
А. Гасилин
Желтая карточка
А. Сметанин
57'
54'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ящук
46'
Замена
Д. Богаев
️️️️
П. Киреенко
46'
Замена
Е. Марков
️️️️
В. Ефимов
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
П. Могилевец
46'
Замена
Д. Ящук
️️️️
А. Симонян
46'
Замена
Е. Алфёров
️️️️
А. Иванов
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
С. Матяш
46'
Замена
М. Смирнов
️️️️
В. Трошев
46'
45'
ГОЛ! 2:1!
А. Симонян
39'
Желтая карточка
П. Могилевец
Желтая карточка
П. Шувалов
38'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Тюкалов
33'
Желтая карточка
Н. Пермяков
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Панцырев
24'
8'
Желтая карточка
В. Ефимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
94
Антон Сметанин
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-2-2-1-2
57
Селихов
40
Трошев
94
Сметанин
44
Пермяков
38
Алейников
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
32
Нийхолт
7
Тюкалов
10
Матяш
60
Шувалов
2-4-2-2
78
Васютин
75
Ребенко
17
Костин
22
Вербицкас
5
Зинков
22
Иванов
28
Могилевец
10
Симонян
13
Киреенко
19
Гасилин
98
Ефимов
94
Сметанин
10
Лаук
10
Лаук
94
Сметанин
10
Матяш
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
10
Матяш
32
Нийхолт
73
Гагиты
73
Гагиты
32
Нийхолт
40
Трошев
25
Смирнов
25
Смирнов
40
Трошев
10
Симонян
91
Ящук
91
Ящук
10
Симонян
19
Гасилин
13
Кубышкин
13
Кубышкин
19
Гасилин
28
Могилевец
78
Чистяков
78
Чистяков
28
Могилевец
22
Иванов
17
Алфёров
17
Алфёров
22
Иванов
13
Киреенко
88
Богаев
88
Богаев
13
Киреенко
98
Ефимов
20
Марков
20
Марков
98
Ефимов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Зенит (мол)
96
Вадим Чухланцев
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
96
Вадим Чухланцев
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
88
Владислав Федотов
ВР
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Амкар (мол) - Зенит (мол)
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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