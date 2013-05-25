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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Малави - Зимбабве
Малави - Зимбабве: обзор матча 25 мая 2013
Малави
25.05.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Зимбабве
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Малави - Зимбабве
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
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Ангола
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