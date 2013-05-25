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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Салют
Cибирь - Салют: обзор матча 25 мая 2013
Cибирь
25.05.2013, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Салют
82'
М. Житнев
69'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Салют
89'
Желтая карточка
С. Цуканов
ГОЛ! 1:1!
М. Житнев
82'
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Бркляча
74'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Р. Беляев
63'
62'
Желтая карточка
М. Шевченко
Замена
Р. Халиуллин
️️️️
В. Головатенко
60'
Желтая карточка
Р. Беляев
57'
48'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
Замена
В. Запрудских
️️️️
М. Шпичич
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Cибирь
31
Федор Дьяченко
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Салют
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
22
Александр Яркин
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-3-3
16
Малофеев
33
Шпичич
4
Выходил
80
Климов
5
Головатенко
8
Макаренко
99
Житнев
28
Рыжков
99
Шевченко
7
Беляев
93
Бркляча
4-1-3-1-1
55
Криворучко
25
Жирный
21
Бутырин
39
Цуканов
17
Старков
8
Афонин
7
Шевченко
9
Яковлев
7
Бекетов
31
Ткачук
90
Ахметович
33
Шпичич
68
Запрудских
68
Запрудских
33
Шпичич
5
Головатенко
4
Халиуллин
4
Халиуллин
5
Головатенко
93
Бркляча
18
Дудолев
18
Дудолев
93
Бркляча
7
Беляев
52
Зиновьев
52
Зиновьев
7
Беляев
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
Остались в запасе
Cибирь
Салют
31
Федор Дьяченко
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
31
Федор Дьяченко
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
Остались в запасе
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Cибирь - Салют
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
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