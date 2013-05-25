Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Торпедо
Балтика - Торпедо: обзор матча 25 мая 2013
Балтика
25.05.2013, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо
26'
М. Васильев
53'
К. Зимулька
70'
А. Вишняковс
90+1'
А. Молодцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Торпедо
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Молодцов
Замена
Д. Иванов
️️️️
В. Крючков
87'
Замена
М. Волков
️️️️
А. Вишняковс
75'
74'
Замена
А. Цыбиков
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Плопа
71'
ГОЛ! 3:0!
А. Вишняковс
70'
60'
Замена
Д. Скепский
️️️️
Д. Дикьяра
59'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
И. Князев
ГОЛ! 2:0!
К. Зимулька
53'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Скавыш
46'
Желтая карточка
М. Васильев
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Васильев
26'
Желтая карточка
А. Вишняковс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
2
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
3-2-2-3
1
Колинько
81
Зимулька
55
Крючков
23
Васильев
3
Плопа
89
Стоцкий
20
Вишняковс
8
Чиркин
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
4-4-2
56
Довбня
27
Молодцов
15
Князев
12
Ефимов
8
Тесак
7
Бояринцев
18
Газинский
20
Стеклов
99
Дикьяра
29
Лабукас
13
Обухов
3
Плопа
47
Сальников
47
Сальников
3
Плопа
55
Крючков
2
Иванов
2
Иванов
55
Крючков
20
Вишняковс
33
Волков
33
Волков
20
Вишняковс
15
Скавыш
17
Гацко
17
Гацко
15
Скавыш
99
Дикьяра
10
Скепский
10
Скепский
99
Дикьяра
7
Бояринцев
14
Цыбиков
14
Цыбиков
7
Бояринцев
15
Князев
99
Новосельцев
99
Новосельцев
15
Князев
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
99
Андрей Лунев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Балтика - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Торпедо
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
Вчера, 16:13
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
Вчера, 09:26
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
12 ноября
4
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
Вчера, 16:13
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
Вчера, 09:26
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
12 ноября
4
«Локомотиву» предложили назначить главным тренером Талалаева
11 ноября
4
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+