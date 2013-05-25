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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия - Судан
Эфиопия - Судан: обзор матча 25 мая 2013
Эфиопия
25.05.2013, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Судан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эфиопия - Судан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
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Судан
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
1
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
2023.10.23 17:39
11
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
2022.01.17 20:59
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
2022.01.13 20:55
2
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
2022.01.10 00:29
1
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
2021.03.30 22:59
1
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
1
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
2023.10.23 17:39
11
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
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