Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 12 апреля 2013
Бетис
12.04.2013, пятница, 23:59
Испания. Примера, 31 тур
3 : 3
Завершен
Севилья
43'
Д. Пабон
54'
Р. Кастро (П)
89'
Н. Игьебор
7'
И. Ракитич
19'
И. Ракитич
33'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
А. Морено
90'
+1
Замена
Ману
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 3:3!
Н. Игьебор
Пас отдал
Д. Пабон
89'
85'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Паулао
82'
69'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
А. Вадильо
️️️️
Х. Кэмпбелл
65'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
63'
56'
Красная карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
56'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Кастро
54'
53'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
Х. Молина
️️️️
Хуанкар
46'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пабон
43'
33'
ГОЛ! 0:3!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Х. Чика
30'
Желтая карточка
А. Амайя
30'
19'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
40
Носа Игьебор
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
7
Ману
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
3
Паулао
4
Амайя
3
Мартинес
2
Чика
7
Эчебаррия
87
Каньяс
27
Хуанкар
24
Кастро
10
Кэмпбелл
11
Пабон
3-3-3-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
4
Ботиа
16
Навас
17
Медель
5
Морено
19
Рейес
11
Ракитич
19
Кондогбиа
21
Негредо
3
Паулао
40
Игьебор
40
Игьебор
3
Паулао
10
Кэмпбелл
14
Вадильо
14
Вадильо
10
Кэмпбелл
27
Хуанкар
19
Молина
19
Молина
27
Хуанкар
19
Кондогбиа
23
Мадуро
23
Мадуро
19
Кондогбиа
21
Негредо
7
Ману
7
Ману
21
Негредо
19
Рейес
8
Перотти
8
Перотти
19
Рейес
Остались в запасе
Бетис
Севилья
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Севилья
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Севилья
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+