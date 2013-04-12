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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 12 апреля 2013
Локомотив (мол)
12.04.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
4 : 2
Завершен
Зенит (мол)
16'
А. Ломакин
43'
П. Хартияди
67'
П. Хартияди
79'
А. Миранчук
63'
Д. Богаев
82'
А. Соловьёв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Замена
О. Мурачев
️️️️
А. Закускин
90'
+4
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Корян
87'
84'
Желтая карточка
К. Троянов
82'
ГОЛ! 4:2!
А. Соловьёв
Замена
А. Пугиев
️️️️
П. Хартияди
80'
ГОЛ! 4:1!
А. Миранчук
79'
Замена
С. Макаров
️️️️
А. Ломакин
75'
73'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Евсеев
Замена
С. Масимов
️️️️
К. Муллин
71'
ГОЛ! 3:1!
П. Хартияди
67'
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Богаев
60'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
А. Гасилин
58'
Замена
А. Симонян
️️️️
Е. Марков
57'
Замена
К. Костин
️️️️
Э. Бадалов
56'
Замена
К. Троянов
️️️️
О. Вербицкас
48'
Желтая карточка
Э. Бадалов
Желтая карточка
Д. Барышников
44'
ГОЛ! 2:0!
П. Хартияди
43'
40'
Пенальти не реализован!
Е. Марков
Желтая карточка
А. Миранчук
33'
31'
Желтая карточка
А. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
16'
15'
Желтая карточка
О. Вербицкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
96
Янис Линда
ЦП
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
59
Алексей Егоров
ЦФ
2-5-2-1
22
Лобанцев
26
Мустафин
99
Барышников
24
Хартияди
8
Закускин
90
Ломакин
14
Цвейба
10
Саламатов
59
Миранчук
77
Корян
9
Муллин
3-5-2
1
Дронов
14
Бадалов
78
Чистяков
5
Ходжаниязов
94
Евсеев
28
Могилевец
22
Вербицкас
88
Богаев
5
Зинков
19
Гасилин
20
Марков
9
Муллин
11
Масимов
11
Масимов
9
Муллин
24
Хартияди
98
Пугиев
98
Пугиев
24
Хартияди
8
Закускин
3
Мурачев
3
Мурачев
8
Закускин
90
Ломакин
6
Макаров
6
Макаров
90
Ломакин
77
Корян
91
Курзенев
91
Курзенев
77
Корян
94
Евсеев
59
Егоров
59
Егоров
94
Евсеев
19
Гасилин
11
Соловьёв
11
Соловьёв
19
Гасилин
20
Марков
10
Симонян
10
Симонян
20
Марков
14
Бадалов
17
Костин
17
Костин
14
Бадалов
22
Вербицкас
79
Троянов
79
Троянов
22
Вербицкас
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
96
Янис Линда
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
30
Антон Цветков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
96
Янис Линда
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Локомотив-Перово
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